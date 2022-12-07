ميزانية السعودية 2022 تحقق أول فائض في 9 سنوات

سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً بلغ 27 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات، ما يشير إلى تحقيق المستهدف من برنامج التوازن المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن “رؤية 2030”.

أظهر البيان النهائي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022، الذي اطلعت عليه الشرق، تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار).

فقد زادت الإيرادات 28% عن ميزانية 2021، لتبلغ 1.23 تريليون ريال، بينما بلغت النفقات 1.1 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9%.

الفائض المحقق خلال الأشهُر التسعة الأولى من العام الجاري، كان قد بلغ 149.54 مليار ريال، أي أعلى بنسبة 66% من الفائض المستهدف خلال عام 2022. وكان يمكن أن يبلغ أرقاماً أعلى فيما لو استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في النصف الأول من العام.