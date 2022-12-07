كي نت: تعيين عصام الخشنام في منصب الرئيس التنفيذي

أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة “كي” نت” عن تعيين عصام الخشنام في منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من الأحد 11 ديسمبر 2022.

وبهذه المناسبة صرح محمد العثمان رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة “كي” نت” بأنه تم أخذ الموافقات اللازمة لتعيين عصام الخشنام، الذي يعد كفاءة وطنية متميزة لقيادة “كي” نت” وفقاً لإستراتيجيتها المقبلة لفتح آفاق جديدة للخدمات الالكترونية للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع المصرفي والتجاري والحكومي بدولة الكويت والبنوك العاملة فيها.

رئيس مجلس إدارة الشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة “كي” نت” محمد العثمان

ويتمتع عصام الخشنام بسيرة ذاتية متميزة وخبرة عملية جاوزت الثلاثين عاماً في مجالي التقنيات المالية والمصارف. حيث حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر من جامعة الباسفيك (الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شهادة برنامج الإدارة العامة من جامعة هارفارد شغل الخشنام مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي في شركة “أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية” التي انضم لها في عام 2017، سبقها مناصب قيادية عديدة منها مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات في بنك الكويت المركزي ونائب رئيس تنفيذي للمبيعات والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بات سولوشنز، ومدير المبيعات في شركة ركاز للأنظمة، ومدير تطوير الأعمال في قطاع الخدمات المالية لشركة الحاسبات، ومدير تطوير الأعمال في شركة الخليج للتجهيزات المكتبية. كما كان عضواً في مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي.

ومن جانبه أعرب عصام الخشنام عن خالص تقديره لمجلس إدارة كي نت على ثقتهم الغالية، ويتطلع لتعزيز مكانة الشركة وفقاً لاستراتيجيتها في المرحلة المقبلة. كما أبدى ثقته بأن يكون التعاون مع فريق العمل في كي نت هو شعار المرحلة القادمة والتي تنتظرها العديد من المشاريع المتميزة لها.

يذكر أن شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية المشتركة (كي نت) الشركة الرائدة والمتميزة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، هي شركة كويتية تأسست عام 1992 بمشاركة البنوك المحلية القائمة آنذاك، للربط ما بين كافة أنظمة البنوك المحلية في دولة الكويت، وتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية من خلال شبكة متطورة ورفع مستويات الدقة والكفاءة والأمان في إجراء المعاملات المالية عبر توفير طرق مبتكرة للدفع الإلكتروني في كافة أرجاء دولة الكويت تقلل من الاعتماد على العملات الورقية في المعاملات اليومية بين مختلف قطاعات المجتمع، وتوفر طرق دفع مبتكرة تلبي متطلبات القطاعات المختلفة، وتقوم بتطوير طرق دفع جديدة تحل محل المعاملات التقليدية بالعملات الورقية. وتسعى (كي نت) دائماً لتطوير الخدمات التي تقدمها لتواكب أحدث الخدمات.