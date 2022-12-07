الرئيس الصيني يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

الرئيس الصيني يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

7 ديسمبر، 2022
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وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض مساء اليوم الاربعاء في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في استقبال الرئيس الصيني في مطار (الملك خالد الدولي) أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الوزير المرافق).

ومن المقرر ان يحضر الرئيس الصيني خلال زيارته للمملكة ثلاث قمم هي القمة (السعودية – الصينية) و(قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية).

المصدر
كونا
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7 ديسمبر، 2022
0 9 أقل من دقيقة

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