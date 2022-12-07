وزير الداخلية: تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الأربعاء ضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة والتعامل الراقي مع الجمهور.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب(الداخلية) خلال حفل تخريج الدورة السادسة لوكيل أول ضابط الحاصلين على الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم وعددهم 353 ضابطا.

وقال الشيخ طلال الخالد إن المؤسسة الأمنية تشجع دائما منتسبيها على مواصلة مسيرتهم العلمية إيمانا منها بأنه لا سبيل لتعزيز الجهاز الأمني إلا بإعداد وتنمية العنصر البشري لمواجهة التحديات الأمنية ومستجداتها.

وأعرب عن تهانيه لخريجي الدورة ولترقيتهم إلى رتبة ملازم داعيا جميع الضباط الخريجين إلى الحفاظ على القسم الذي أقسموه وأن يضعوا الكويت وأهلها بأعينهم وأن يحافظوا على أمنهم وسلامتهم ويبذلوا أقصى ما لديهم من جهد في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وقدم الشيخ طلال الخالد خلال الحفل خالص التعازي والمواساة لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم وكيل أول ضابط محمد ادريس الذي وافته المنية أثناء الدورة.