وفاة البطلة البارالمبية الأردنية مها البرغوثي

توفيت في عمان الثلاثاء أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية والبطلة البارالمبية السابقة مها البرغوثي عن عمر يناهز 59 عاماً، متأثرة بمرض السرطان الذي أصابها قبل نحو شهرين.

ونعت اللجنة البارالمبية الأردنية البرغوثي في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، استذكر فيه رئيس اللجنة الدكتور حسين ابو الرز إنجازات وتضحيات الفقيدة ودورها البارز في مجال رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعتبر أفضل إنجازات البرغوثي التي قررت الاعتزال عام 2017، حصولها كأول أردنية على ذهبية مسابقة كرة الطاولة في الالعاب البارالمبية في سيدني عام 2000، وبرونزية الفرق لمسابقة كرة الطاولة مرتين، في نسخة أثينا 2004 وبكين 2008 مع اللاعبتين ختام ابو عوض وفاطمة العزام.

وحققت خلال مسيرتها الرياضية التي انطلقت عام 1984 العديد من الإنجازات العربية والقارية والدولية وحصدت 105 ميداليات ملونة، منها 50 ذهبية، 30 فضية، 25 برونزية، في سباقات الكراسي المتحركة ودفع الكرة الحديدية، ورمي القرص وكرة الطاولة.

كانت أول سيدة تتولى منصب أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية العام الماضي وكُرمت من اللجنة البارالمبية الدولية بجائزة القيادات الملهمة للشخصيات المؤثرة في عالم المرأة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص عام 2020.