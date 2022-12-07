وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت بالاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية الـ43 في الرياض

7 ديسمبر، 2022
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ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري في دورته ال154 التحضيري للمجلس الأعلى على مستوى القمة في دورته ال43 المقرر عقدها بعد غد الجمعة في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض مناقشة التحضيرات الجارية للقمة الخليجية وكافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو القادة في أعمال القمة.

المصدر
كونا
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7 ديسمبر، 2022
0 27 أقل من دقيقة

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