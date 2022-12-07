“الشؤون الصحية” توافق على إضافة ربات البيوت إلى قانون التأمين الصحي “عافية”

“الشؤون الصحية” توافق على إضافة ربات البيوت إلى قانون التأمين الصحي “عافية”

وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل على تعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي، بإضافة ربات البيوت إلى القانون.

وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة ناقشت 6 اقتراحات بقوانين بخصوص إضافة شرائح إلى تأمين (عافية)، وبعد التباحث والتناقش صوت جميع الحاضرين بالموافقة على التعديلات المقترحة.

وبين أن التعديلات تقضي بإضافة المرأة المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وكذلك الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغ سنها 50 عاما.

ولفت إلى أن اللجنة ستنتهي من التقرير، لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة بالتوافق مع لجنة الأولويات، لاسيما أن التقرير يشمل رأي نواب لجنة الأسرة والمرأة والطفل.

وأعرب شمس عن أمله في أن توافق الحكومة على القانون وإقراره بمداولتيه في الجلسة المقبلة، مؤكداً أن هذه الشريحة مستحقة.