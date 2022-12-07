النائب د. عادل الدمخي

عادل الدمخي يقترح توفير عيادة تخصص أطفال في الفترة المسائية بجميع المستوصفات

7 ديسمبر، 2022
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أعلن النائب د. عادل الدمخي عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن توفير عيادة أطفال في جميع المستوصفات بالفترة المسائية.

وقال الدمخي في مقدمة الاقتراح، إنه نظراً للازدحام الشديد في المستشفيات وتكدس المرضى، ورغبـة فـي التخفيـف مـن الضغط كـون الكثيـر مـن المـراجعين من الأطفال بسبب عدم توفر أطبـاء أطفـال مستوصفات.

فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

ونص الاقتراح على ما يلي: 

” توفير عيادة تخصص أطفال في الفترة المسائية بجميع المستوصفات بالإضافة إلى تواجد سيارة الإسعاف على مدار 24 ساعة “.

المصدر
الدستور
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7 ديسمبر، 2022
0 9 أقل من دقيقة

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