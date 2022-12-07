مركز عبدالله السالم الثقافي: المريخ بأقرب نقطة من الأرض مساء غد في ظاهرة “التقابل” الفلكية

مركز عبدالله السالم الثقافي: المريخ بأقرب نقطة من الأرض مساء غد في ظاهرة “التقابل” الفلكية

قال متحف الفضاء التابع لمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي اليوم الأربعاء إن كوكب المريخ سيكون في أقرب نقطة له من كوكب الأرض مساء غد الخميس وفجر بعد غد الجمعة في ظاهرة فلكية تعرف باسم (التقابل).

وأوضح مشرف عام المتاحف في المركز الفلكي خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن كوكب المريخ سيكون على استقامة واحدة مع الأرض في أقرب نقطة له هذا العام بمسافة تقدر ب 82 مليون كيلومتر مشيرا الى أن قصر المسافة بين المريخ والأرض تتيح للفلكيين والمهتمين التعرف على هذا الكوكب عن قرب.

وذكر الجمعان أن كوكب المريخ سيظهر كنجم أحمر اللون وأكثر لمعانا عما كان عليه في السابق خلال هذ الشهر في طور التقابل وهذه الفترة ستكون أفضل ايام السنة لرصده وتصويره ويمكن رؤيته بعد غروب الشمس مباشرة في اتجاه الشرق وحتى الفجر وهو يشق طريقه باتجاه الغرب.

وأفاد بأنه وفقا للحسابات الفلكية سيكون المريخ خامس ألمع جسم سماوي في سماء الكويت بلمعان يبلغ 9ر1 بعد كل من القمر والزهرة والمشترى ونجم الشعرى اليمانية لافتا إلى أن المركز سيقيم فعالية رصد كوكب المريخ هذا الشهر تزامننا مع هذا الحدث.

وأشار إلى أن كوكبي المريخ والأرض يقتربان نسبيا من بعضهما بشكل سنوي وهو أمر طبيعي لا تأثير له على الأرض ونظرا إلى أن مدار كل من الكوكبين (أهليجي) فإن المسافة تكون متغيرة من تقابل إلى آخر استنادا إلى موقع الكوكبين في مداريهما بتوقيت التقابل.

وبين أن المريخ لقب بالكوكب الأحمر بسبب توافر كميات كبيرة من أكسيد الحديد في تركيبة صخوره مشيرا إلى أنه يمكن التعرف على كوكب المريخ وتاريخ الرحلات الفضائية في كل من متحف العلوم والتكنولوجيا ومتحف الفضاء.

ويعد كوكب المريخ ثاني أصغر كوكب في المجموعة الشمسية بعد كوكب عطارد والكوكب الرابع من حيث الترتيب في المجموعة الشمسية وتقدر مساحته بربع مساحة الأرض وله قمران ديموس وفوبس.

وتبلغ مدة دوران المريخ حول الشمس 687 يوما ومدة اليوم 24 ساعة و37 دقيقة أي ان مدة النهار والليل فيه قريبة مما هي عليه في الأرض ويوجد في المريخ أكبر بركان في المجموعة الشمسية بركان جبل أولمبوس والذي تمتد قاعدته لمسافة 600 كيلومتر كما يوجد به أقطاب متجمدة.