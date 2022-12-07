سمو ولي العهد يستقبل الاستشاري بجراحة العظام مثنى سرطاوي ويثني على إنجازه الطبي “غرزة الكويت”

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان الاستشاري في جراحة العظام الدكتور مثنى مثقال سرطاوي حيث قدم لسموه حفظه الله شرحا حول براءة الاختراع الطبية في مجال خياطة الجروح السطحية والتي أسماها بـ(غرزة الكويت) “Kuwait Stitch”.

هذا وقد أثنى سموه حفظه الله على هذا الإنجاز الطبي والذي يعد إضافة بارزة في عالم الطب بشكل عام وفي الجراحة بشكل خاص كما حثه سموه حفظه الله على مواصلة مثل تلك الإنجازات لرفع راية الوطن العزيز في المحافل العلمية والطبية إقليميا ودوليا وأكد سموه حفظه الله على تقديم الدعم للشباب الكويتي الطموح في شتى المجالات العلمية متمنيا سموه له مزيدا من التقدم والنجاح.