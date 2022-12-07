بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 6ر7 نقطة ليبلغ مستوى 51ر7430 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 بالمئة.

وتم تداول 6ر166 مليون سهم عبر 8386 صفقة نقدية بقيمة 5ر40 مليون دينار (نحو 7ر122 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر11 نقطة ليبلغ مستوى 24ر5661 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 بالمئة من خلال تداول 6ر92 مليون سهم عبر 3204 صفقات نقدية بقيمة 18ر10 مليون دينار (نحو 8ر30 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر6 نقطة ليبلغ مستوى 80ر8284 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 بالمئة من خلال تداول 9ر73 مليون سهم عبر 5182 صفقة بقيمة 3ر30 مليون دينار (نحو 8ر91 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر18 نقطة ليبلغ مستوى 98ر5806 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر0 بالمئة من خلال تداول 5ر80 مليون سهم عبر 2375 صفقات نقدية بقيمة 2ر9 مليون دينار (نحو 8ر27 مليون دولار).

وكانت شركات (نابيسكو) و(امتيازات) و(أولى تكافل) و(أعيان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أعيان) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(سنام) و(الأنظمة) و(صلبوخ) الأكثر انخفاضا.