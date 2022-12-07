توقيف رجل رشق البيض في اتجاه الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

توقيف رجل رشق البيض في اتجاه الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء أنها أوقفت شاباً في سن العشرين إثر رشقه بيضة في اتجاه الملك تشارلز الثالث خلال زيارة له إلى مدينة لوتن في شمال لندن.

وأوضحت شرطة بدفوردشر لوكالة فرانس برس أن الشاب “أوقف للتحقيق معه” لمحاولته إلحاق “أذى جسدي”.

وكان تشارلز الثالث يزور لوتن للقاء مسؤولين في المدينة وجمعيات خيرية وزيارة معبد جديد للسيخ.

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، أوقف رجل في الثالثة والعشرين من العمر في يورك في شمال إنكلترا، بعدما رمى البيض في اتجاه الملك الجديد، فيما كان الأخير يسير ويصافح أيادي الموجودين في وسط المدينة بصحبة زوجته كاميلا.

وهتف الشاب “هذا البلد بُني بدماء العبيد”، قبل أن توقفه الشرطة، في وقت تتصاعد وتيرة النداءات لمراجعة الماضي الاستعماري في البلاد. وجرى إطلاق سراح المشتبه به لاحقا بكفالة.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت العائلة الملكية جدلا جديداً إثر تصريحات وُصفت بأنها عنصرية أدلى بها أحد المقربين من الملكة السابقة إليزابيث الثانية لناشطة نسوية سوداء خلال حفل استقبال في قصر باكينغهام.