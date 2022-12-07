ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه غدا الى السعودية لترؤس وفد الكويت في القمم “الخليجية” و”الخليجية-الصينية” و”العربية-الصينية”
بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الخميس 14 جمادي الاول 1444ه الموافق 8 ديسمبر 2022 م متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية – الصينية والقمة العربية – الصينية والمزمع عقدهم في العاصمة الرياض.