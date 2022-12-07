الرئيسية/الكويت/ ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه غدا الى السعودية لترؤس وفد الكويت في القمم “الخليجية” و”الخليجية-الصينية” و”العربية-الصينية”

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه غدا الى السعودية لترؤس وفد الكويت في القمم “الخليجية” و”الخليجية-الصينية” و”العربية-الصينية”