قائد البحرية الفرنسية بالمحيط الهندي: التزامنا ثابت تجاه أمن الكويت والمنطقة

أكد قائد القوات البحرية الفرنسية في منطقة المحيط الهندي الأدميرال إيمانويل سلار اليوم الثلاثاء التزام فرنسا الثابت تجاه أمن الكويت والمنطقة.

جاءت تصريحات سلار في مؤتمر صحفي عشية ختام تمرين “لؤلؤة الغرب 2022” بالكويت الذي تنفذه قوات الجيش الكويتي والحرس الوطني مع القوات الفرنسية الصديقة.

وذكر سلار وهو أيضا قائد القوات الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة أن 85 بالمئة من القوات الفرنسية بالإمارات تشارك في “لؤلؤة الغرب 2022” وأن أكثر من 500 من العسكريين الفرنسين بالمنطقة يشاركون أيضا في هذا التمرين.

كما نوه بأن “لؤلؤة الغرب 2022” شمل تدريبات جوية وبحرية وتدريات على الغوص وتدريبات عسكرية أخرى.

وأوضح الأدميرال أن مشاركة البحرية الفرنسية في المنطقة تشمل مكافحة القرصنة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والسلاح.

سفيرة فرنسا لدى الكويت كلير لو فليشر

من جانبها شددت سفيرة فرنسا لدى الكويت كلير لو فليشر على أن تمرين “لؤلؤة الغرب 2022” يأتي ضمن التزام فرنسا تجاه السلم والأمن في المنطقة والدفاع عنها.

وأضافت “فرنسا تظهر قدرتها على البقاء ملتزمة إلى جانب حلفائنا وشركائنا ليس فقط في حدود حلف الناتو بل هنا أيضا في الكويت” لافتة إلى أنه من الممكن الاعتماد استراتيجيا على فرنسا.

وفي هذا الإطار نوهت لو فليشر بأن حكومتي فرنسا والكويت وقعتا في عام 1992 اتفاقية ثنائية للتعاون الدفاعي تهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين لردع أي تهديد ودحر أي اعتداء على أمن الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها وفق ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

ويهدف تمرين “لؤلؤة الغرب 2022” الذي تختتم فعالياته يوم غد الأربعاء (7 ديسمبر) إلى توحيد منظومة القيادة المشتركة وتنسيق الجهود وصولا الى الفهم الصحيح لتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة إضافة الى تعزيز مفهوم تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القتالية للقوات المشاركة.