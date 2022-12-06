لاعبو البرتغال يحتفلون بتسجيل هدف

مونديال 2022: البرتغال تسحق سويسرا 6-1 بثلاثية راموس وتبلغ ربع النهائي

7 ديسمبر، 2022
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سحقت البرتغال منافستها سويسرا 6-1 بفضل مهاجمها الشاب غونسالو راموس الذي حل أساسيا بدلا من النجم كريستيانو رونالدو، فسجل ثلاثية ليقودها الى الدور ربع النهائي من مونديال 2022 على استاد لوسيل الثلاثاء.

وضرب راموس (21 عاماً) بقوّة في أول مباراة دولية يشارك فيها أساسيا وجاءت اهدافه في الدقائق 17 و51 و67 واضاف بيبي (33) ورافايل غيريرو (55) ورافايل لياو (90+2) الاهداف الاخرى، في حين سجل مانويل اكانجي هدف سويسرا الوحيد (58).

وضربت البرتغال موعدا في ربع النهائي السبت مع المغرب الذي حقق مفاجأة مدوية باخراجه اسبانيا بركلات الترجيح في وقت سابق.

المصدر
أ ف ب
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7 ديسمبر، 2022
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