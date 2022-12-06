نائب تركي في العناية المركزة بعد عراك في البرلمان

نائب تركي في العناية المركزة بعد عراك في البرلمان

أدخل نائب تركي معارض المستشفى ووضع في العناية المركزة الثلاثاء في أنقرة بعدما تلقى ضربة على الرأس خلال عراك في البرلمان على ما أفادت برلمانية في حزبه.

وقالت ايلين جسور النائبة في حزب الخير التركي (قومي) الذي ينتمي إليه النائب المصاب حسين أورس “تبين لنا أن وضعه تدهور بعد الضربة التي تلقاها على الرأس”.

وأوضحت جسور أن أورس البالغ 58 عاما في قسم العناية المركزة ووضعه “حرج”.

وتظهر المشاهد التي بثتها وسائل الاعلام التركية النائب عن طرابزون على البحر الأسود في شمال شرق البلاد يتلقى ضربة من نائب في حزب العدالة والتنمية الحاكم (إسلامي محافظ).

ولم يعلق الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان فورا على الحادث.

ونشب العراك خلال مناقشة ميزانية العام 2023.

وقال الناطق باسم حزب الخير كورشات زورلو “تعرض نائبنا لهجوم قوي. (..) هذا يوم خزي للبرلمان التركي وكل الذين ارتكبوا هذا الاعتداء”.

وغالبا ما يحصل عراك وتبادل للكمات خلال مناقشات البرلمان التركي.