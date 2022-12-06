وزارة الصحة

“الصحة” تدعو المرضى للبقاء في المنازل وتجنب التعرض للمطر “فقد يكون من مهيجات الربو”

6 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

حذرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء من موجة الأمطار وحالة تغير الطقس التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة ودعت لتجنب التعرض للمطر “فقد يكون من مهيجات الربو”.

ونصحت “الصحة” عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الجميع بملازمة المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج لغير الضرورة وتجنب أماكن تجمع مياه الأمطار.

وشددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر في الطرقات والتأكد من توفر العلاجات اللازمة للتعامل مع الأمراض المصاحبة لتغير حالة الطقس مثل موسعات الشعب الهوائية لمرضى الربو.

وأكدت ضرورة التوجه لأقرب مركز صحي في حال عدم الاستجابة للعلاج او الاتصال على خط الطوارئ 112 لطلب المساعدة.

الوسوم
6 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الجراح الكويتي مشاري المهنا يجري أول عملية تحويل مسار مصغر باستخدام الروبوت على مستوى المنطقة

5 ديسمبر، 2022

وزير الصحة: زيادة أعداد الأطباء المقبولين بمختلف تخصصات البورد الكويتي

5 ديسمبر، 2022

بعد استئصال نصف البنكرياس.. الطفل الكويتي ضاري الهملان يتماثل للشفاء التام بعد عملية ناجحة بكوادر وطنية

4 ديسمبر، 2022

الصحة: تفعيل النظام الآلي في قسم اللجان في المجلس الطبي العام

3 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى