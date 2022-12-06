“الصحة” تدعو المرضى للبقاء في المنازل وتجنب التعرض للمطر “فقد يكون من مهيجات الربو”

“الصحة” تدعو المرضى للبقاء في المنازل وتجنب التعرض للمطر “فقد يكون من مهيجات الربو”

حذرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء من موجة الأمطار وحالة تغير الطقس التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة ودعت لتجنب التعرض للمطر “فقد يكون من مهيجات الربو”.

ونصحت “الصحة” عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الجميع بملازمة المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج لغير الضرورة وتجنب أماكن تجمع مياه الأمطار.

وشددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر في الطرقات والتأكد من توفر العلاجات اللازمة للتعامل مع الأمراض المصاحبة لتغير حالة الطقس مثل موسعات الشعب الهوائية لمرضى الربو.

وأكدت ضرورة التوجه لأقرب مركز صحي في حال عدم الاستجابة للعلاج او الاتصال على خط الطوارئ 112 لطلب المساعدة.