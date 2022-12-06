وزير الخارجية يتوجه الى الرياض

وزير الخارجية يتوجه الى الرياض لترؤس وفد الكويت في اجتماع مجلس التعاون الوزاري والمشاركة بالقمتين الخليجية والعربية مع الصين

6 ديسمبر، 2022
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غادر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح البلاد اليوم الثلاثاء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ154 التحضيري للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 وللمشاركة كذلك في القمة الخليجية – الصينية والقمة العربية – الصينية المقرر انعقادها خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري في العاصمة الرياض.

المصدر
كونا
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6 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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