وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

6 ديسمبر، 2022
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تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا الصديقة ميلاني جولي حيث قدمت التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربة عن صادق تمنياتها بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين المزيد من التطور والازدهار.

كما تم خلال الاتصال بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الكويت وكندا في مختلف المجالات ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
كونا
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6 ديسمبر، 2022
0 18 أقل من دقيقة

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