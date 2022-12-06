وزير الدفاع يبحث مع عدد من السفراء لدى البلاد موضوعات ذات اهتمام مشترك

وزير الدفاع يبحث مع عدد من السفراء لدى البلاد موضوعات ذات اهتمام مشترك

بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مع عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى البلاد -كلا على حدة- موضوعات مشتركة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت ودولهم وآخر التطورات والمستجدات إقليميا ودوليا.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء عقب استقبال الشيخ عبد الله الصباح في مكتبه -كلا على حدة- سفير كوريا الجنوبية تشونغ بيونغ ها وسفير اليابان مورينو ياسوناري وسفيرة كندا عليا مواني وسفير الصين تشانغ جيانوي وسفير المملكة الأردنية الهاشمية صقر أبو شتال.

وأضاف البيان أنه تم خلال هذه اللقاءات مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاءات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح في حين حضر المستشار في إدارة الأمريكيتين بوزارة الخارجية خالد الزعابي لقاء الوزير مع سفيرة كندا.

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح يستقبل سفير كوريا الجنوبية تشونغ بيونغ ها

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح يستقبل سفير اليابان مورينو ياسوناري

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح يستقبل سفيرة كندا عليا مواني

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح يستقبل سفير الصين تشانغ جيانوي