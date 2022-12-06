السفير علي الخالد يسلم رسالة خطية موجهة من سمو ولي العهد إلى خادم الحرمين الشريفين

السفير علي الخالد يسلم رسالة خطية موجهة من سمو ولي العهد إلى خادم الحرمين الشريفين

سلم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح رسالة خطية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى السعودية في بيان اليوم الثلاثاء إن السفير الشيخ علي الخالد سلم الرسالة إلى نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي خلال لقاء جمعهما بمقر وزارة الخارجية السعودية.

وذكرت السفارة أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.