“الأركان” تعتمد ترقية 1420 عسكري من ضباط الصف والأفراد من مختلف الرتب

“الأركان” تعتمد ترقية 1420 عسكري من ضباط الصف والأفراد من مختلف الرتب

اعتمد رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح كشوف الترقية لضباط الصف والأفراد، والتي شملت 1420 عسكري من مختلف الرتب.

ويأتي ذلك حرصا من رئاسة الأركان العامة للجيش على سير خطة الترقيات المعدة مسبقا بالشكل الصحيح ، والتي تضمن حقوق منتسبيها بالترقيات وذلك لتهيئة القوى البشرية.

وقدم رئيس الاركان التهنئة للمترقين متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح وحثهم على بذل المزيد من العطاء والجهد ، وان تكون هذه الترقية حافزا لهم لتقديم الأفضل وبذل قصارى جهدهم في انجاز الأعمال والواجبات الموكلة اليهم في خدمة وطننا الغالي.