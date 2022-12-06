رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح

“الأركان” تعتمد ترقية 1420 عسكري من ضباط الصف والأفراد من مختلف الرتب

6 ديسمبر، 2022
0 52 أقل من دقيقة

اعتمد رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح كشوف الترقية لضباط الصف والأفراد، والتي شملت 1420 عسكري من مختلف الرتب.

ويأتي ذلك حرصا من رئاسة الأركان العامة للجيش على سير خطة الترقيات المعدة مسبقا بالشكل الصحيح ، والتي تضمن حقوق منتسبيها بالترقيات وذلك لتهيئة القوى البشرية.

وقدم رئيس الاركان التهنئة للمترقين متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح وحثهم على بذل المزيد من العطاء والجهد ، وان تكون هذه الترقية حافزا لهم لتقديم الأفضل وبذل قصارى جهدهم في انجاز الأعمال والواجبات الموكلة اليهم في خدمة وطننا الغالي.

المصدر
رئاسة الأركان
الوسوم
6 ديسمبر، 2022
0 52 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يتوجه الى الرياض لترؤس وفد الكويت في اجتماع مجلس التعاون الوزاري والمشاركة بالقمتين الخليجية والعربية مع الصين

6 ديسمبر، 2022

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

6 ديسمبر، 2022

وزير الدفاع يبحث مع عدد من السفراء لدى البلاد موضوعات ذات اهتمام مشترك

6 ديسمبر، 2022

السفير علي الخالد يسلم رسالة خطية موجهة من سمو ولي العهد إلى خادم الحرمين الشريفين

6 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى