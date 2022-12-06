سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى ملك البحرين بوفاة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى ملك البحرين بوفاة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة معالي الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة معالي الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.