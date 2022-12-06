قوة الإطفاء: تعاملنا مع عدة بلاغات خلال هطول الأمطار في البلاد دون تسجيل إصابات

قوة الإطفاء: تعاملنا مع عدة بلاغات خلال هطول الأمطار في البلاد دون تسجيل إصابات

قالت قوة الإطفاء العام الكويتية إن فرقها تعاملت منذ صباح اليوم الثلاثاء مع عدة بلاغات كان معظمها خلال فترة هطول الأمطار في عدة مناطق متفرقة في البلاد.

وأضافت القوة في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام أن معظم البلاغات كانت عبارة عن مركبات عالقة في الطرق المغمورة بالمياه وتجمع مياه الأمطار في بعض الطرق وهناك عدة منازل تعرضت سراديبها لارتفاع منسوب مياه الأمطار فيها.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع البلاغات وإنقاذ عدة أشخاص في بعض هذه الحوادث من دون تسجيل أي إصابات.