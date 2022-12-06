بطاقة هيا

قطر تسمح بدخول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي دون بطاقة “هيا”

6 ديسمبر، 2022
0 9 دقيقة واحدة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الثلاثاء السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بدخول قطر دون الحاجة للحصول على بطاقة (هيا) لغير حاملي تذاكر المباريات وذلك عبر منافذ الدولة المختلفة.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء القطرية (قنا) ان مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي القادمين الى دولة قطر جوا سيتمكنون من الدخول دون اشتراط التسجيل عبر منصة (هيا) اعتبارا من اليوم.

وبالنسبة للقادمين عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات أوضحت الوزارة أن التنقل عبر الحافلات سيكون متاحا لجميع المسافرين عبر المنفذ كما هو في الاحوال الاعتيادية وسيتم تخصيص المواقف للزوار دون رسوم.

وذكرت انه بإمكان القادمين من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنافذ البرية بواسطة مركباتهم الخاصة الدخول الى البلاد اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري وسيتوجب عليهم التقديم على التصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني خلال مدة لا تقل عن 12 ساعة قبل موعد السفر دون اشتراط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.

وأكدت الوزارة ان هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة لإتاحة الفرصة للزوار من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات بطولة كأس العالم (قطر 2022) خلال الفترة المتبقية من البطولة والانضمام الى مئات الآلاف من المشجعين في الملاعب ومناطق المشجعين المخصصة ومناطق المشاهدة لتشجيع ألمع لاعبي كرة القدم في العالم.

وشددت على ضرورة تسجيل المشجعين الراغبين في حضور المباريات عبر منصة (هيا) الإلكترونية.

المصدر
كونا
الوسوم
6 ديسمبر، 2022
0 9 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

مدرب كوريا الجنوبية يعلن رحيله عن منصبه بعد الهزيمة أمام البرازيل في المونديال

6 ديسمبر، 2022

مونديال 2022: البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية وتلاقي كرواتيا في ربع النهائي

6 ديسمبر، 2022

مونديال 2022: كرواتيا إلى ربع النهائي بفوزها على اليابان بركلات الترجيح 

5 ديسمبر، 2022

كأس آسيا 2027: السعودية مرشحة وحيدة للاستضافة بعد انسحاب الهند

5 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى