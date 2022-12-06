شيرين أبو عاقلة

قناة الجزيرة ترفع قضية الصحافية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

6 ديسمبر، 2022
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رفعت قناة الجزيرة القطريّة الثلاثاء قضية الصحافية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكّدةً أنها قُتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت القناة في بيان إنها “تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بأنها قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له”.

والمحكمة الجنائية الدولية ليست ملزمة بالنظر في القضايا المقدمة من جانب أفراد أو مجموعات.

المصدر
أ ف ب
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6 ديسمبر، 2022
0 10 أقل من دقيقة

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