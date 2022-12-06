بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 137.8 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 137.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 8ر137 نقطة ليبلغ مستوى 88ر7422 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 8ر1 في المئة.

وتم تداول 245 مليون سهم عبر 12303 صفقات نقدية بقيمة 3ر69 مليون دينار (نحو 210 ملايين دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 07ر56 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5649 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 98ر0 في المئة من خلال تداول 12ر120 مليون سهم عبر 3912 صفقة نقدية بقيمة 6ر12 مليون دينار (نحو 17ر38 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر171 نقطة ليبلغ مستوى 47ر8278 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر2 في المئة من خلال تداول 9ر124 مليون سهم عبر 8391 صفقة بقيمة 7ر56 مليون دينار (نحو 8ر171 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 14ر66 نقطة ليبلغ مستوى 60ر5788 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر1 في المئة من خلال تداول 9ر103 مليون سهم عبر 2906 صفقات نقدية بقيمة 5ر11 مليون دينار (نحو 8ر34 مليون دولار).

وكانت شركات (الأنظمة) و(مراكز) و(سنام) و(معادن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(صناعات) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (ع عقارية) و(المعدات) و(بيت الطاقة) و(امتيازات) الأكثر انخفاضا.