“زين” تستعرض أحدث حلولها الرقمية بقطاع المنازل الذكية

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لمعرض “مرزام” للديكور والتصميم الداخلي للمرة الثالثة على التوالي، والذي انطلق بشكلٍ مُتجدد في أرض المعارض الدولية بمشرف، ويُعتبر الأكبر على الإطلاق في تاريخه، ويُقدّم التجربة الأشمل لكل ما يختص بمجالات التصميم الداخلي والديكور والأثاث واحتياجات المنازل.

وتستمر زين بدعم هذا المعرض المُتميز حرصاً منها على تشجيع المُبادرات التي تُسهم في تنمية مجالات الابتكار والإبداع وتنشيط الحركة الاقتصادية، بالإضافة إلى حرصها على استعراض أحدث حلولها ومُنتجاتها الرقمية في قطاع المنازل الذكية الذي يشهد تطوراً تكنولوجياً كبيراً في السنوات الماضية، وذلك بما يعكس ريادتها كأحد أكبر مُزوّدي الخدمات الرقمية في الكويت والمنطقة.

وتُشارك زين في المعرض عبر “منزل زين الذكي” في قاعة 6 بأرض المعارض الدولية في مشرف، وهو جناحها الخاص الذي صممته على هيئة منزل مُصغّر تستعرض من خلاله مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المتطورة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: ركن إنترنت الأشياء (IoT) الذي يُقدّم أحدث الأجهزة الذكية المُبتكرة في مجالات المنزل الذكي وأمن المنازل مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار وكشف الدخان وقياس الحرارة والتحكم بالأجهزة الكهربائية والأضواء وغيرها.

كما يضم “منزل زين الذكي” أيضاً ركناً مُختصاً بأجهزة الألعاب الإلكترونية الذي تستهدف من خلاله الشباب وعشّاق الرياضات الإلكترونية، ويحتوي على أحدث أجهزة الألعاب الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المتطورة والاكسسوارات والسماعات وغيرها، بالإضافة إلى ركنٍ خاص لتقديم الخدمات والمنتجات الرقمية الأحدث من زين.

وتعتبر نسخة هذا العام من معرض “مرزام” هي الأكبر على الإطلاق بمساحة تتخطى 20 ألف متر مربع وهي المساحة الأكبر له حتى الآن، وتضم أكثر من 200 جناح مميز تعمل في أكثر من 20 فئة مختلفة في مجالات التصميم الداخلي والتشطيب والأثاث والديكور، كما يُقدّم المعرض العديد من السحوبات والجوائز القيمة والفعاليات المتميزة للزائرين.

ويُعتبر “مرزام” المعرض الأكبر والأشمل من نوعه في الكويت، حيث يجمع خبراء الديكور والمصممين والمورّدين والمقاولين المحترفين وغيرهم من المتخصصين وفق أعلى المعايير بهدف توفير كافة الاحتياجات والخدمات المتعلقة بتصميم وتجهيز المنازل والمكاتب والمشاريع التجارية وغيرها، بالإضافة إلى كشف أسرار فن التصميم الداخلي وآخر صيحات الديكور من خلال العديد من الندوات النقاشية والمحاضرات وغيرها من الأنشطة المتميزة.

وتأتي مُشاركة زين في إطار رؤيتها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى استكمال رحلتها نحو التحوّل إلى المُزوّد المتكامل لنمط الحياة الذكي، وهي الخطط التي ترتكز حول ريادة التحول الرقمي وتمكين المجتمع من الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاءً، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية.

ويعد قطاع المنازل الذكية واحداً من القطاعات الرئيسية في عملية التحوّل الرقمي حول العالم، وخاصةً فيما يتعلّق بتأمين المنازل وحمايتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتستمر زين بتصميم خطط جديدة توائم هذه التحولات الرقمية لتقُدّم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الرقمية الأكثر تطوراً من أكبر العلامات التجارية العالمية في عالم التكنولوجيا.

منزل زين الذكي في قاعة 6 يُقدّم أحدث حلول المنازل الذكية