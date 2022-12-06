هيئة الشباب تطلق برنامج أكاديمية العمل التطوعي في موسمه الثاني

أطلقت الهيئة العامة للشباب اليوم الثلاثاء برنامج أكاديمية العمل التطوعي للموسم الثاني بمناسبة يوم العمل التطوعي الذي يصادف الخامس من ديسمبر كل عام ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب وصقل قدراتهم وخبراتهم في مجال العمل التطوعي.

وقالت هيئة الشباب في بيان صحفي إنه سيتم أيضا بهذه المناسبة إطلاق مسابقة العطاء الخامسة للأعمال والمشاريع التطوعية اليوم بالشراكة بين الهيئة ومركز العطاء للشراكة المجتمعية بالتعاون مع وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية وجمعية الإصلاح الاجتماعي.

وأضافت أن المسابقة التي تستمر حتى شهر فبراير المقبل تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية للعمل التطوعي ورفع التنافسية في مجال العمل التطوعي وإظهار المواهب التطوعية موضحة أنه تم تشكيل لجنة التحكيم لتقييم الأعمال التطوعية في مدارس وزارة التربية.

وأكدت الهيئة حرصها على تعزيز قيمة العمل التطوعي في مدارس (التربية) إذ سيتم تنظيم ورش عمل بعنوان (التطوع حياة) بمدرسة فاطمة بنت اليمان المتوسطة للبنات غدا الأربعاء لعرض التجارب التطوعية المميزة وتعزيز قيمة العمل التطوعي لدى طلبة المدارس.

وبينت أنه تقديرا منها لجهود المتطوعين في الفرص التطوعية التي قامت بها هيئة الشباب في معرض الكويت الدولي للكتاب ومركز عبدالله السالم الثقافي سيتم ‏تكريم المتطوعين والجهات الداعمة للعمل التطوعي غدا أيضا.

وقالت الهيئة إنها ستعقد كذلك ورشة عمل بعنوان (فن قيادة العمل التطوعي) في مدرسة نسيبه بنت كعب بهدف تدريب المعلمين والطلبة على قيادة العمل التطوعي وتأتي هذه الورش ترجمة للاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي وتحقيق مضامينها.

وأعربت هيئة الشباب عن الشكر لكل المتطوعين على جهودهم المبذولة خلال الموسم الماضي وللفرق التطوعية والجهات الداعمة من مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات النفع عام إسهاما منها في دعم مسيرة العمل التطوعي الشبابي.