مجموعة المرأة الدولية-الكويت تقيم عشاءها الموسمي السنوي احتفالاً بنهاية الموسم والعام الجديد

احتفالاً بنهاية الموسم والعام الجديد، أقامت مجموعة المرأة الدولية – الكويت عشاءها الموسمي السنوي للعضوات وضيوف الشرف يوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في فندق كراون بلازا ، بحضور سعادة الشيخة سعاد الصباح وسفيرات كل من سيراليون، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، اندونيسيا، غايانا وتركيا.

وافتتحت الفعالية السيدة غادة شوقي ، حرم سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، ورئيسة المجموعة للعام 2022-2023، بالترحيب بالحضور ووصف الأجواء الجميلة للاحتفالات التي يستمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم خلال نهاية هذا العام وبداية العام الجديد.

وأضافت أن أهمية هذا التوقيت من العام هي رسالة السلام والمحبة وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. وذكرت السيدة شوقي خلال هذه الفعالية خاصة حيث ان الحضور سوف يستمتع بطريقة مختلفة للاحتفال بنهاية الموسم من خلال عروض رقصات من دول مختلفة من أنحاء العالم، تبرز تقاليد وثقافة بلدانهم.

وفي نهاية كلمتها تمنت السيدة شوقي للضيوف سنة جديدة سعيدة بآمال ورغبات جديدة.

بدأ الاحتفال بعرض فيديو مميز لعيد الميلاد في مدينة بيت لحم وأغنية “يا مريم” التي غنتها الفنانة الفلسطينية لينا صليبي من داخل كنيسة المهد ، قدمته السيدة ريما الخالدي زوجة سفير دولة فلسطين.

وبمشاركة سفارات جمهورية أرمينيا ، مملكة إيسواتيني ، جمهورية مصر العربية ، جمهورية إندونيسيا ، مدرسة أنجالي الهندية للرقص ، والفنانة الإسبانية السيدة جينوفيفا ، استمتع الضيوف بعروض رقصات تقليدية تحت عنوان “رقصات من جميع أنحاء العالم”.

واستهل العرض بالرقصة الأرمنية “موغاتس هارسنر” المترجمة “بعرائس موغ” (وهي مقاطعة أرمنية قديمة). وغالبًا ما تؤدي هذه الرقصة من قبل الإناث خلال حفلات الزفاف الأرمينية. تلتها رقصة “Kudigza” وهي رقصة تقليدية تؤديها نساء سوازيلية، حيث تعني أغنيتها الترحيب بـ “Gogo” اي الجدة. ويعتبر الرقص جزءًا أساسيًا من الثقافة السوازيلية ويتم تقديمه في العديد من المناسبات.

“كاثاك” هو رقص شبه كلاسيكي نشأ من الجزء الشمالي من الهند الذي يتميز بحركات إيقاعية سريعة وتعبيرات وجه خفيفة.

وتعتبر رقصة “النوبة – الأراجيد” من أقدم وأشهر الرقصات النوبية في مصر ، وتؤدى في الأعراس النوبية. وبما ان النوبية تعني الفرح، فإن البهجة والرقص في حياة النوبيين كاللغة التي لا تموت.

رقصة “سيلينايا” هي إحدى رقصات بالي التقليدية التي ترمز إلى الجمال بإيماءة سلسة ، وتصور بهجة الفتيات الصغيرات.

أخيرًا مع اللمسة الإسبانية وشغف الفلامنكو ، امتعت الفنانة جينوفيفا الحضور بهدف التواصل مع الثقافة الكويتية من خلال ثقافتها الاسبانية.

بعد انتهاء العروض شكرت السيدة غادة شوقي العارضين وكافة رعاة الحفل على مساهمتهم القيمة لإضفاء البهجة على روح الاحتفال.

كما شكرت فندق كروان بلازا على تعاونه الدائم مع مجموعة المرأة الدولية وتوجهت بالشكر الى السيدة التي تقمصت شخصية سانتا كلوز على اضفاء الفرح والسرور للحضور.

وفي الختام، تم إجراء السحوبات على العديد من الهدايا القيمة التي تضمنت أيضًا جوائز خاصة تم تقديمها من خلال المساهمة السخية من “أبيات” و “زين” و “بست اليوسفي” و”اكسيات الغانم” و Fly Dubai و Pharmazone و Seba med و Sears و Ace و BSK و Snap Gym ، بلسمك ، حساوي ، ماريا فوينماير.

كما تم شكر فنادق الشيراتون وفندق ريجنسي على مساهمتهم الكريمة بدعوات العشاء. فنادق جراند حياة، فور سيزونز، جميرا وكروان بلازا لمساهمتهم الكريمة بإقامة ليلتين.

واستمتعت العضوات بعشاء رائع أعده طهاة فندق كراون بلازا.