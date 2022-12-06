وزارة الداخلية

“الداخلية” تدعو الجميع للحذر إثر هطول الأمطار وتؤكد جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي بلاغ

6 ديسمبر، 2022
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دعت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام والحذر إثر هطول الأمطار في مختلف مناطق البلاد وانخفاض الرؤية الأفقية في بعض الطرق.

وناشدت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع عدم التردد والاتصال عند الضرورة على هاتف الطوارئ (112) لتقديم المساعدة الأمنية والمرورية والإنسانية.

وشددت (الداخلية) على جاهزيتها ممثلة بأجهزتها الأمنية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغ.

المصدر
كونا
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6 ديسمبر، 2022
0 13 أقل من دقيقة

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