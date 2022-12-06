“الداخلية” تدعو الجميع للحذر إثر هطول الأمطار وتؤكد جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي بلاغ

“الداخلية” تدعو الجميع للحذر إثر هطول الأمطار وتؤكد جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي بلاغ

دعت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام والحذر إثر هطول الأمطار في مختلف مناطق البلاد وانخفاض الرؤية الأفقية في بعض الطرق.

وناشدت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع عدم التردد والاتصال عند الضرورة على هاتف الطوارئ (112) لتقديم المساعدة الأمنية والمرورية والإنسانية.

وشددت (الداخلية) على جاهزيتها ممثلة بأجهزتها الأمنية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغ.