وزارة الأشغال: شبكة تصريف مياه الأمطار قادرة على استيعاب التدفقات المطرية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس أحمد الصالح إنه على الرغم من استمرار وتزايد كميات الأمطار في البلاد فإن شبكة تصريف مياه الأمطار قادرة على استيعاب هذه التدفقات.

وأضاف الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بدأ هطول الأمطار بشكل متواصل على جميع مناطق البلاد وتركزت كميات الأمطار في وسط البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

وأكد أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق تتعامل مع بعض تجمعات المياه في المناطق الداخلية والطرق السريعة مبينا قدرة شبكة تصريف مياه الأمطار على استيعاب هذه التدفقات رغم استمرار الأمطار وتزايد كمياتها.

ولفت إلى وجود الفرق على مدار الساعة على رأس عملها خصوصا مع اقتراب المد الأعلى للبحر الذي يمكن أن يؤثر على عملية تصريف المياه إلى البحر “وهناك أيضا تنسيق بين (الأشغال) والدفاع المدني والجهات ذات الصلة للتعامل الفوري لأي بلاغ قد يصل للوزارة عبر قنوات التواصل الاجتماعي والخط الساخن (150) والواتساب الخاص بالوزارة”.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال وهيئة الطرق إلى وجود فرق موزعة على جميع المناطق لرصد أي تجمع للمياه وإبلاغ الفرق المختصة للتعامل مع الموقع.