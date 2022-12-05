مدرب كوريا الجنوبية يعلن رحيله عن منصبه بعد الهزيمة أمام البرازيل في المونديال

أعلن البرتغالي باولو بينتو رحيله عن تدريب منتخب كوريا الجنوبية، وذلك عقب الهزيمة أمام المنتخب البرازيلي 1 / 4 مساء الاثنين في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة التي أقيمت على ملعب استاد “974” :”أعتز بالأعوام الأربعة التي قضيتها كمدرب للفريق، الآن يجب علينا التفكير في مستقبل منتخب كوريا الجنوبية وتوجيه أنظارنا له، سأخذ قسطا من الراحة أولا ثم أرى ما سيحدث بعدها”.

وأضاف :”أعلنت ذلك لرئيس الاتحاد وكذلك للاعبين، هذا القرار اتخذته في أيلول/سبتمبر الماضي وهو كان مؤكدا ومحسوما بالنسبة لي، الآن ليس أمامي إلا أن أشكر الجميع لأنني نلت شرف أن أكون مديرا فنيا لهذا المنتخب”.

وعن مشوار المنتخب الكوري في البطولة، قال بينتو :”أعتقد أن المشوار انتهى بطريقة منصفة، تهانينا للفريق البرازيلي، لقد قدم أداء أفضل منا، ومستوى أفضل.”

وأضاف :”أعتز بما قدمناه في هذه البطولة، هو شيء يمكننا أن نفخر به، اعتبارا من مشوار التأهل وحتى الوصول إلى هنا، أعتقد أننا قدمنا شيئا جيدا في دور المجموعات من حيث الأداء وأسلوب اللعب… كان بإمكاننا حصد نقاط أكثر في دور المجموعات حيث كان من الممكن الفوز على غانا، لكن المشاركة بشكل عام يمكن أن نفخر ونعتز بها.”

وعن الأداء في المباراة أمام البرازيل، قال بينتو :”أعتقد أننا في الشوط الأول لم نبدأ بداية سيئة، وفقا للاستراتيجية التي وضعناها سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي، كنا نهدف إلى عدم المبالغة في الضغط عليهم، فنحن نعرف مهارتهم ومساعيهم للضغط.”

وأضاف :”الهدف الأول لللأسف دخل في شباكنا وبعدها اهتزت شباكنا بهدف آخر من ضربة جزاء، وهو ما حسم الأمور بشكل كبير، حيث أضعفت ذلك من الطاقة والحماس لدينا، واستمر الوضع كذلك وصولا إلى الهدف الرابع.”

وتابع :”أرى أن النتيجة كانت منصفة بشكل عام، هو انتصار لمنتخب عريق للغاية وحافل بالأبطال، وأنا فخور جدا بما قدمناه رغم كل ذلك.”

وأضاف :”أنا حزين لكوننا خسرنا في المباراة، ولكن النتيجة منصفة… كان مشوارا استثنائيا لي في المنتخب وربما كان غير مسبوق في تاريخ الكرة الكورية، ونحن جميعا راضون وفخورون بما وصلنا إليه… هذه المجموعة من اللاعبين من أفضل المجموعات التي سنحت لي فرصة العمل معها.”