لاعبو المنتخب البرازيلي

مونديال 2022: البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية وتلاقي كرواتيا في ربع النهائي

6 ديسمبر، 2022
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اكتسحت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، بقيادة نجمها العائد نيمار، كوريا الجنوبية 4-1 وبلغت  الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم على استاد 974 الاثنين.

وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل (7)، قبل أن يضاعف نيمار النتيجة من ركلة جزاء (13) بهدفه الاول في قطر والـ76 مع المنتخب ليصبح على بُعد هدف من معادلة الرقم القياسي للأسطورة بيليه، قبل أن يضيف ريشارليسون الثالث (29) ولوكاس باكيتا الرابع (36). وسجل البديل سيونغ-هو بايك الهدف الوحيد لكوريا من تسديدة بعيدة رائعة (76).

وتلعب البرازيل الجمعة مع كرواتيا، وصيفة مونديال 2018، الفائزة بركلات الترجيح على اليابان.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
6 ديسمبر، 2022
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