“الداخلية” تكثف دورياتها الأمنية على الطرق الرئيسية والفرعية لضبط الحالة المرورية أثناء هطول الأمطار

كثفت وزارة الداخلية اليوم الإثنين من تواجد دورياتها الأمنية على مختلف الطرق بغية ضبط الحالة المرورية ذلك في ضوء تقلبات الطقس والحالة المطرية التي تشهدها البلاد.

ووفق بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني فقد كثفت القطاعات الأمنية الميدانية من تواجد دوريات الأمن العام والمرور والنجدة على الطرق الرئيسية والفرعية لضبط الحالة المرورية أثناء هطول الأمطار.

ودعت (الداخلية) قائدي المركبات إلى الالتزام بقوانين المرور حفاظا على سلامة الجميع.

وبحسب توقعات مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي فـ”يستمر تأثر البلاد بالحالة المطرية التي بدأت (أمس) نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي”.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت سابق من اليوم إن البلاد تأثرت بامتداد منخفض السودان المصحوب بكتلة هوائية دافئة ورطبة موضحا أن النظام الجوي سيتعمق تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم وتكون ذروته مساء غد الثلاثاء ونهار بعد غد.

وتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة أحيانا مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة السرعة تزيد عن 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق.