السفير الغانم: حريصون على المشاركة بالمعارض الدولية المختلفة لإبراز جودة المنتجات الكويتية

اكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية غانم الغانم اليوم الأثنين حرص دولة الكويت على المشاركة بالمعارض الإقليمية والدولية المختلفة لتطوير وتبادل الخبرات وإبراز جودة المنتجات الكويتية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الغانم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود افريكا 2022” في دورته السابعة والذي افتتحه كل من وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير.

وعبر السفير الغانم عن فخره بالشركات والمنتجات الكويتية بالمعرض مشيدا بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للصناعة لتسهيل جميع الاجراءات وإزالة كافة العقبات أمام هذه الشركات وتشجيعها لتسويق منتجاتها في أسواق أخرى خارج الكويت.

وقال ان المنتجات الغذائية الكويتية تتمتع بسمعة كبيرة نظرا لجودتها العالية وهو ما انعكس على الإقبال الكبير من زوار المعرض على الجناح الكويتي.

وأشار السفير الغانم الى أن معرض (فوود أفريكا) “فرصة ليرى العالم ماهو موجود بالكويت” مؤكدا أهميته في تبادل الخبرات والتواصل بين المؤسسات الصناعية الكويتية ونظيراتها في دول العالم.

وأشاد بالتنظيم والمستوى الراقي للمعرض وحسن الاستضافة مبينا أن الزائر لا يجد أية صعوبة في التجول بين أجنحته المختلفة.

وأكد أن العلاقات بين مصر والكويت علاقات أخوية تاريخية ومتجذرة على المستويات الرسمية والشعبية معربا عن الأمل في تطوير هذا العلاقات في المستقبل الى آفاق أرحب.

سفير الكويت لدى مصر غانم الغانم يتفقد الجناح الكويتي بمعرض فوود افريكا 2022

ومن جهتها قالت رئيس قسم المعارض والأنشطة الترويجية بالهيئة العامة للصناعة لينا الموسى في تصريح مماثل ل(كونا) ان الهيئة قامت بتنظيم واعداد وتجهيز جناح دولة الكويت بمعرض (فوود أفريكا) على مساحة تصل إلى (192 مترا مربعا) لعرض المنتجات الكويتية المختلفة.

وأوضحت الموسى أن الجناح الكويتي يشمل تنوعا وتعددا بالصناعات الغذائية ومنها التمور والعسل والالبان ومشتقاتها والمعجنات والبهارات بأنواعها والمقرمشات (سناكس) والاسماك المثلجة ومواد التغليف الصحية وغيرها.

وبينت أن الهيئة العامة للصناعة حريصة على تشجيع ودعم الشركات الكويتية التي لديها تراخيص صناعية لعرض منتجاتها والترويج لها بالمعارض الإقليمية والدولية لافتة الى أن المشاركة وشحن المعروضات تتم بشكل مجاني.

وأشارت في هذا الصدد الى أن الهيئة حريصة على تسويق المنتجات الوطنية الكويتية بالأسواق العالمية مؤكدة أهمية المعرض للتعاون والتواصل وإبرام الصفقات التجارية والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة ومتطلبات الأسواق بالدول الأخرى.

وأكدت الموسى أن الصناعات الوطنية الكويتية تتميز بجودة ذات مستوى مرتفع وكذلك بأسعار مناسبة تتيح لها اختراق الأسواق الإقليمية والدولية مبينة أن معرض (فوود أفريكا) يمثل فرصة ممتازة لدخول هذه السواق للتجارة والاستثمار بها.

ويضم الجناح الكويتي 10 شركات وهي الأهلية جروب للمواد الغذائية وشركة معامل الصيداوي للحلويات والشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف وشركة الألبان الكويتية الدانمركية وشركة معجزة الشفاء للتجارة العامة والشركة الكويتية للصناعات الغذائية (كيفكو) وشركة أسماك الدانة المتحدة و شركة (كرانشو) لانتاج الشيبس والنفيش وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية الى جانب شركة الصناعات الغذائية (فيكو).

ويشارك في فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود افريكا 2022” أكثر من 700 شركة تمثل 32 دولة وأكثر من 500 مشتري دولى من مختلف دول العالم مما يعكس كونه أحد أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي.

سفير الكويت لدى مصر غانم الغانم يتفقد الجناح الكويتي بمعرض فوود افريكا 2022