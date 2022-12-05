فعاليات جائزة الكويت للإبداع في دورتها العاشرة تنطلق 12 ديسمبر الجاري

أعلنت هيئة الملتقى الإعلامي العربي في الكويت اليوم، عن انطلاق فعاليات جائزة /الكويت/ للإبداع في دورتها العاشرة، في الـ12 ديسمبر الجاري، بمشاركة /1081/ مشاركا من مختلف الدول العربية.

وأكد ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي في بيان صحفي أن جائزة /الكويت/ للإبداع تحرص على رفع معايير صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي.

وقال الخميس: “إن الجائزة تتماشى مع المعايير الدولية لصقل مهارة العاملين في مجال صناعة الإعلان عبر إيجاد روح تنافسية إبداعية تسهم في تطوير الإمكانات الفنية والمهارية، إلى جانب ترويج الأفكار الإيجابية والبناءة المستخدمة في المواد الإعلانية”.

وأفاد بأن لجنة التحكيم بالجائزة تتمتع بمستوى عال من المهنية والخبرة والتنوع وتضم عشرة أعضاء إعلاميين وأكاديميين ومتخصصين في صناعة الإعلام، مبينا أن تقييم المشاركات سيكون عبر مرحلتين يتم بالأولى تصفية الأعمال وتقييمها واختيار أفضلها لتتأهل إلى المرحلة الثانية والنهائية التي يعلن فيها عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

وأوضح أنه تم هذا العام وضع معايير جديدة في اختيار الإعلانات الفائزة وفق فريق من المحكمين، مضيفا أن الجائزة تضم هذا العام عددا من الفئات التنافسية التي تجمع بين التميز في العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والإبداع والعلامة التجارية والبرامج التلفزيونية والإذاعية وبرامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي والإعلانات العربية.

ولفت الخميس إلى أن هيئة الملتقى الإعلامي العربي ابتكرت هذا العام عددا من الجوائز وهي الإبداع في العلاقات العامة والإبداع في المسؤولية الاجتماعية والتميز في العلامة التجارية والدعاية والإعلان وسرعة النمو في عمليات التسويق، إلى جانب أفضل تطبيق إلكتروني، وجائزة التميز في مجال الترفيه، التميز في وسائل التواصل الاجتماعي، جوائز الإبداع الإعلاني والأعمال الوطنية، الإبداع الفني، الابتكار، المبادرات الإعلانية، المواقع الإلكترونية وشخصية العام الإعلامية، بالإضافة إلى الإبداعات الأخرى.

يشار إلى أن جائزة الكويت للإبداع تنظمها كل من هيئة الملتقى الإعلامي العربي والجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل، إضافة إلى عدد من الجهات الخاصة.