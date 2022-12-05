لاعب منتخب كرواتيا إيفان بيريشيتش يحتفل بتسجيل هدف

مونديال 2022: كرواتيا إلى ربع النهائي بفوزها على اليابان بركلات الترجيح 

5 ديسمبر، 2022
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تأهلت كرواتيا إلى ربع نهائي مونديال قطر لكرة القدم بفوزها على اليابان بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1، الإثنين على استاد الجنوب في الوكرة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وتعملق الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيحية للبديلين تاكومي مينامينو وكاورو ميتوما ومايا يوشيدا، فيما اصطدمت كرة الكرواتي ماركو ليفايا بالقائم الأيمن.

وافتتح دايزن ماييدا التسجيل لليابان في الشوط الاول (43)، قبل أن يعادل إيفان بيريشيتش لكرواتيا في الثاني (55).

المصدر
أ ف ب
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5 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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