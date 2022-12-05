الجراح الكويتي مشاري المهنا يجري أول عملية تحويل مسار مصغر باستخدام الروبوت على مستوى المنطقة

الجراح الكويتي مشاري المهنا يجري أول عملية تحويل مسار مصغر باستخدام الروبوت على مستوى المنطقة

أجرى اختصاصي جراحة السمنة والجهاز الهضمي وأورام القولون وجراحة الروبوت بمستشفى (الشيخ جابر الأحمد) الدكتور مشاري المهنا بالتعاون مع استشاري جراحة سمنة من تايوان أول عملية تحويل مسار مصغر في الكويت والمنطقة باستخدام الروبوت الآلي.

وقال الدكتور المهنا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن هذا الانجاز الذي جاء خلال انعقاد المؤتمر ال13 الآسيوي لجراحة مرض السكري من النوع الثاني في مستشفى (الشيخ جابر الأحمد) يتماشى مع رؤية وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية في البلاد وتقديم الرعاية المتميزة للمواطنين.

وأضاف أن الجراحة التي تكللت بالنجاح أجريت لمريض في العقد الخامس من العمر يعاني من تصلب بالشرايين وعدة أمراض مزمنة حيث أن للعملية دور كبير في علاج الأمراض الأيضية.

وأفاد بأن عمليات تحويل المسار المصغر هي الأفضل عالميا في نتائج التحكم في السكر لافتا إلى انها من أفضل عمليات السمنة في محاربة هذا المرض ومستشفى جابر يجري نحو 20 عملية من هذا النوع أسبوعيا.

وذكر أن ما بين 15 إلى 30 في المئة من المرضى الذين يجرون عمليات السمنة الأخرى يزداد وزنهم مرة أخرى مقارنة مع جراحات تحويل المسار.

وأعرب عن شكره لوزارة الصحة وقسم الجراحة ووحدة جراحة السمنة بمستشفى جابر لدورهما في تسخير كل الامكانات من أجل إنجاح هذا المؤتمر فضلا عن توفيرهما كل ما يلزم للارتقاء بالمنظومة الصحية.

يذكر أن الدكتور المهنا حاصل على بورد الجراحة العامة والزمالة في جراحة السمنة وعمليات الأيض والتخصص الدقيق في إصلاح عمليات السمنة السابقة وجراحة القولون والمستقيم والشرج بالمنظار الجراحي والرجل الآلي.