مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 5 /12 /2022 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح ـ رئيـس مجلـس الـوزراء، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء/ براك علي الشيتان بما يلي:

استهل مجلس الوزراء اجتماعه بمناقشة بند شئون مجلس الأمة ، حيث استعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي والتي تم فيها مناقشة الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة/ حمدان سالم العازمي الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة /د. أماني سليمان بوقماز .

وضمن هذا السياق اطلع مجلس الوزراء على فحوى برقيتي التهنئة الموجهتين من حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتي تضمنت إشادة سموهما بأداء الوزيرة خلال مناقشة الاستجواب المقدم لها ، وبهذا الصدد نوه مجلس الوزراء بأجواء الديمقراطية التي اتسمت بها تلك الجلسة ، وما أبداه الأخوة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب من روح المسئولية والتعبير عن ممارستهم الديمقراطية وقناعاتهم وفقاً لمواد الدستور ، مؤكداً التزام الحكومة المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن العليا وتؤدي إلى تحقيق الغايات الوطنية السامية ، وعلى ضرورة بذل المزيد من التعاون للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين .

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون القانونية الوزارية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة .

كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية الوزارية بشأن التقرير السنوي الثاني عن أعمال وأنشطة وإنجازات وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2021 /2022.

هذا وقد أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى/ محمد يوسف العدساني – رئيس مجلس الأمة الأسبق ووزير التخطيط الأسبق ووزير الأشغال العامة الأسبق ، والذي انتقل إلى جوار ربه يوم الأربعاء الماضي مشيداً بمناقب الفقيد وجهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية العديدة في مختلف المجالات والميادين أثناء تبوئه بكل جداره واقتدار العديد من المناصب الرفيعة ، سائلاً المولى عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية ، وبمناسبة الذكرى (51) للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي صادفت يوم الجمعة الماضي، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى الشعب الإماراتي الشقيق، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات العربية الشقيقة نعمة الأمن والأمان وأن يسدد خطاها لمزيد من التطور والتقدم والرخاء على مختلف الأصعدة والميادين .

ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم المسلح الذي استهدف سفارة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ، ومحاولة اغتيال القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأفغانية كابول، مشدداً على موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب، ومؤكداً تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.