الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه تعيين أول ممثل خاص له في منطقة الخليج العربي بالقريب العاجل

5 ديسمبر، 2022
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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عزمه تعيين أول ممثل خاص له في منطقة الخليج العربي في القريب العاجل.

واوضح المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية بيتر ستانو خلال مؤتمر صحفي “ان مهمة الممثل الخاص ستتمثل في العمل على الاستراتيجية التي نعمل على تطويرها مع شركائنا في الخليج”.

وذكر ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “ان تعيين ممثل خاص في منطقة الخليج هو تعيين مهم وفي حال تم اتخاذ القرار والترشيح سنقوم بإعلان ذلك رسميا”.

المصدر
كونا
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5 ديسمبر، 2022
0 16 أقل من دقيقة

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