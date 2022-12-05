الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقود سيارة على جسر القرم

بوتين يزور جسر القرم بعدما دُمّر جزئيًا في أكتوبر

5 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسر القرم الذي دُمّر جزئيًا في تشرين الأول/أكتوبر، في أوّل زيارة له إلى شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو عام 2014، منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية الاثنين.

وبثّت وسائل الإعلام مشاهد تُظهر بوتين يقود سيارةً وأفادت أن الرئيس متواجد على الجسر الذي يربط بين شبه جزيرة القرم الأوكرانية والأراضي الروسية. وتضرر الجسر في تشرين الأول/أكتوبر جراء انفجار قوي نسبته السلطات الروسية إلى القوات الأوكرانية.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
5 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مسلحون يخطفون 13 مصليا من مسجد في شمال نيجيريا

5 ديسمبر، 2022

انتقادات لترامب غداة دعوته للاستغناء عن الدستور الأميركي

5 ديسمبر، 2022

تسعة قتلى في فيضان نهر في جوهانسبورغ خلال طقوس دينية

4 ديسمبر، 2022

مدن صينية تخفف القيود مع استمرار سياسة صفر كوفيد

4 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى