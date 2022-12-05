“كي نت”: جاهزون لاستقبال عمليات الدفع بنظام “آبل باي”

أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) اليوم الاثنين جاهزية أجهزة نقاط البيع الخاصة بها لاستقبال عمليات الدفع بنظام (آبل باي).

وأوضحت (كي نت) في بيان صحفي أن الأجهزة التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى (إن أف سي) تستقبل عمليات الدفع عبر خدمة (آبل باي) من خلال الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل (آي أو إس) من الدول التي تعمل فيها هذه الخدمة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة دلال الياقوت قولها إنه “مع تدشين (آبل باي) رسميا في دولة الكويت يمكن العملاء ممن لديهم حسابات في البنوك الكويتية التي قامت بتفعيل هذه الخدمة استخدام (أبل باي) للدفع عبر أي نقطة بيع خاصة ب (كي نت) والتي يقدر عددها في الكويت ب90 ألف جهاز”.

ودعت الياقوت مستخدمي خدمة (آبل باي) لاتباع كافة الإجراءات التي تضمن حماية أجهزتهم وحساباتهم من الإختراق والاحتيال مشددة على “أن عليهم تفعيل أساليب الحماية الموجودة على أجهزتهم”.

وأسست شركة (كي نت) عام 1992 بمشاركة البنوك المحلية القائمة آنذاك وهي شركة كويتية تعمل في مجال خدمات الدفع الإلكتروني وتربط ما بين كافة أنظمة البنوك المحلية وتسهم في توفير مجموعة من الخدمات المصرفية ورفع مستويات الدقة والأمان في إجراء المعاملات المالية.

و(آبل باي) هي خدمة الدفع المطورة من قبل شركة أبل إذ تسمح للمستخدمين بإجراء عمليات الدفع من خلال أجهزة أبل المختلفة منها جهاز الآيفون أو ساعة آبل وتقوم بالتحويل الرقمي لبطاقة الائتمان وتخزينها في الأجهزة الإلكترونية وهي تعمل مع أي متجر يقبل الدفع بدون تماس.