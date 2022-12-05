المجلس البلدي يؤكد ضرورة سرعة فتح الحركة المرورية بتقاطع “دروازة العبدالرزاق” بالعاصمة

أكد المجلس البلدي ضرورة سرعة فتح الحركة المرورية في تقاطع (دروازة العبدالرزاق) بمدينة الكويت لكونه التقاطعات المهمة في قلب العاصمة خصوصا مع قرب فترة الأعياد الوطنية والأنشطة المتعددة في منطقة أسواق المباركية مما سيؤدي إلى إزدحامات مرورية.

وناقش الأعضاء في الجلسة الرئيسية للمجلس اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري موضوع استمرار إغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق مبينين انه تم تشكيل لجان فنية من عدة جهات حكومية لتحديد طرق العلاج لأسفلت التقاطع المروري ولنفق الدروازة.

وأوضحوا أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري أعلنت البدء بتنفيذ أعمال تطوير منطقة تقاطع أعلى نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة بها قبل شهرين ولمدة 90 يوما على أن تنتهي أعمال الإصلاح والتطوير في 5 يناير 2023.

من جهة أخرى أحال المجلس اقتراح إنشاء سور نباتي حول مدينة (صباح الأحمد السكنية) إلى لجنة الأحمدي كما أحال سؤال حول المدارس الخاصة في منطقة سلوى والرميثية والسالمية إلى لجنة حولي.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للشباب بشأن تغيير استعمال مركز الشباب الكائن في منطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 الى مدينة الأعمال التكنولوجية.

كما وافق على توصية بعمل أرشيف إلكتروني للمجلس البلدي فيما احال سؤال تصنيف شركات المقاولات لدى البلدية إلى لجنة المهن الهندسية.

وحدد المجلس الإجازة الربيعية للأعضاء من تاريخ 2 إلى 17 يناير 2023 القادم كما استخدم المجلس المادة 25 بشأن عدم الموافقة على توسعة مسجد عبدالله الهجاري في منطقة الاندلس.

وناقش المجلس المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع وآخرها رمي نفايات البناء على الطرقات والعمل بتوصيات منها الطلب من الهيئة العامة للبيئة منح الضبطية القضائية لمفتشين البلدية وإنشاء لجنة مشتركة تتضمن كل من وزارة الداخلية والبلدية والهيئة العامة للبيئة لمتابعة المخالفات في منطقة المطلاع.

وأوصى المجلس بتوفير مركز منطقه المطلاع للتعامل مع المخالفات بشكل يومي ومباشر فضلا عن استخدام التكنولوجيا عبر تقنية (GPS) على آليات النقل الثقيلة وذلك لسهولة مراقبتها ورصد حركتها ووجود كاميرات مراقبة لوزارة الداخلية بالطرق والأماكن العامة لرصد المخالفات الانشائية.