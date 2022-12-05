وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

وزير الصحة: زيادة أعداد الأطباء المقبولين بمختلف تخصصات البورد الكويتي

5 ديسمبر، 2022
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في إطار حرص وزارة الصحة على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتأهيل الكودر الوطنية، صرّح وزير الصحة “رئيس مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية” د. أحمد العوضي، أنه تمت المناقشة في الاجتماع الثاني والسبعون لمجلس أمناء المعهد المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2022، والذي انتهى بالموافقة على زيادة أعداد الأطباء المقبولين بمختلف تخصصات البورد الكويتي، مع التأكيد على أهمية المحافظة على كفاءة وجودة المخرجات، وزيادة الاهتمام بسلامة وصحة المرضى.

كما شهد الاجتماع أيضا الموافقة على زيادة المخصصات المالية للمدربين في مختلف البرامج التخصصية وبرامج الزمالات، وذلك تقديرا من مجلس الأمناء للجهود التي يبذلها الأطباء في التعليم والتدريب، والذى يساهم بدوره في تطوير المخرجات الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في دولة الكويت.

المصدر
وزارة الصحة
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5 ديسمبر، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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