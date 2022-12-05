“المركزي”: ارتفاع عرض النقد 0.4% مسجلا 37.8 مليار دينار في أكتوبر الماضي

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 0.4 في المئة بأكتوبر الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 37.8 مليار دينار كويتي (نحو 124.7 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 0.4 في المئة في أكتوبر الماضي لتبلغ 34.4 مليار دينار (نحو 113.5 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 3.3 في المئة لتبلغ 1.7 مليار دينار (نحو 5.6 مليار دولار) في حين ارتفع إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) بنسبة 0.1 في المئة الى 3.7 مليار دينار (نحو 12.2 مليار دولار).

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 3 في المئة ليسجل 83.8 مليار دينار (نحو 276.5 مليار دولار) في حين قفز صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 46.4 في المئة ليبلغ 10.2 مليار دينار (نحو 33.6 مليار دولار).

وذكرت أن ودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في أكتوبر الماضي بنحو 10.8 في المئة لتبلغ 2.6 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار) في حين استقرت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) عند 52 مليار دينار (نحو 171.6 مليار دولار).

وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد بلغ 4 في المئة في أكتوبر الماضي في حين قفز تمويل الواردات الكويتية 10.7 في المئة على أساس شهري ليبلغ 1.1 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار) فيما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في أكتوبر بنسبة 0.4 في المئة الى 309 فلوس.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.