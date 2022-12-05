“نزاهة”: تكنولوجيا المعلومات والتركيز على التحول الرقمي يعزز ثقة المواطن بالخدمات الحكومية

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الاثنين اهتمامها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتركيز على التحول الرقمي عبر نموذج يعتمد على التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات للجمهور ما يسهم بتعزيز ثقة المواطن بالخدمات الحكومية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها ستقوم بتنظيم منتدى اليوم العالمي لمكافحة الفساد الثاني بعنوان (التحول الرقمي ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) الخميس المقبل بمقرها.

وذكرت أن المنتدى يأتي تزامنا مع مرور 20 عاما على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.

وأضافت أن المنتدى يسلط الضوء على تمكين أجهزة الدولة والقائمين عليها من التنسيق والربط بين المنصات الالكترونية وتعزيز نزاهة المعاملات وشفافية الإجراءات مع استعراض توصيات ختامية من شأنها المساهمة نحو تحسين موقع دولة الكويت بالمؤشرات الدولية في مجال الحوكمة والتنمية والشفافية.

وبينت أن المنتدى سيكون بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات وجهات أخرى.

وأشارت إلى أن المنتدى سيساهم بدعم انفاذ توصيات اجتماعات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن وصف التدابير الوطنية المتخذة في إطار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل ضمان الامتثال التام في تنفيذ الاتفاقية الأممية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الصادرة عام 2022.

وأضافت (نزاهة) أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أعلن إطلاقه شعار (نحو عالم متحد ضد الفساد) بمناسبة مرور 20 عاما على توقيع الاتفاقية لرفع الوعي بمخاطر الفساد وحشد الجهود العالمية لمنع الفساد.

وذكرت الهيئة أن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كانت بموجب قرار الجمعية العامة الأمم المتحدة رقم 58/4 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2003 إذ قررت الجمعية العامة اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرفقة بالقرار المشار إليه بالإضافة إلى فتح باب التوقيع على الاتفاقية في مؤتمر للتوقيع السياسي الرفيع المستوى الذي تم عقده في مدينة ميريدا بالمكسيك عام 2003.