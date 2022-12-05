نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

وزير الداخلية يوجه بإيقاف العمل بربط أنظمة القوى العاملة مع مصر لعدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية

5 ديسمبر، 2022
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أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الاثنين عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم بين الحكومتين الكويتية والمصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وجه نحو اتخاذ إجراءات إيقاف العمل بالمرسوم رقم (107) لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين الحكومتين الكويتية والمصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة.

يذكر أن مذكرة التفاهم المذكورة بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا وقعت بتاريخ 4 ديسمبر 2018 وصدر المرسوم رقم 107 لسنة 2019 بالموافقة عليها وكانت تعنى بتوفير العمالة وانتقال الأيدي العاملة في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها.

المصدر
كونا
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5 ديسمبر، 2022
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