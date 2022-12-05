بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 14.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 14.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 6ر14 نقطة ليبلغ مستوى 71ر7560 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 19ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر194 مليون سهم عبر 9069 صفقة نقدية بقيمة 6ر40 مليون دينار (نحو 123 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر5 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5705 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 5ر126 مليون سهم عبر 4355 صفقة نقدية بقيمة 3ر14 مليون دينار (نحو 3ر43 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر18 نقطة ليبلغ مستوى 90ر8449 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 في المئة من خلال تداول 10ر68 مليون سهم عبر 4714 صفقة بقيمة 3ر26 مليون دينار (نحو 6ر79 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 74ر5854 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 12ر104 مليون سهم عبر 3103 صفقة نقدية بقيمة 6ر12 مليون دينار (نحو 17ر38 مليون دولار).

وكانت شركات (أسيكو) و(الديرة) و(آلافكو) و(ميزان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أعيان) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (اكتتاب) و(فيوتشر كيد) و(سنام) و(السورية) الأكثر انخفاضا.