سمو ولي العهد يستقبل الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

سمو ولي العهد يستقبل الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة.

هذا وقد أعرب الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن بالغ شكره وتقديره للثقة الكبيرة التي يوليها سموه حفظه الله من أجل المحافظة على الهوية الوطنية.

متمنيا سموه حفظه الله له دوام التوفيق والنجاح لخدمة وطنه العزيز.